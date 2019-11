हैदराबाद गैंग रेप केसः कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में भेजा, वकीलों का केस लड़ने से इनकार

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

हैदरबाद गैंग रेप मामले में पुलिस ने किया सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, चार आरोपियों में से एक ने पहले ही दिया था...

#Telangana: The accused in the rape and murder case of the woman veterinary doctor, have been sent to 14 days judicial remand.