हैदराबाद में Congress को बड़ा झटका, एक सप्ताह के भीतर दूसरे नेता की COVID-19 से मौत

हैदराबाद। तेलंगाना में कोरोना वायरस महामारी से विपक्षी दल कांग्रेस ( Congress ) पार्टी के एक अन्य नेता की सोमवार को मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) ( Telangana Congress ) के सचिव जी नरेंद्र यादव ( G Narendra Yadav ) ने हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस बीमारी को लेकर जारी इलाज के दौरान दम ( Coronavirus Deaths ) तोड़ दिया। यादव को कुछ दिन पहले ही अस्ताल में भर्ती कराया गया था।

इससे पहले जी नरेंद्र यादव ने हाल ही में कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) के चलते लागू लॉकडाउन के कारण परेशानियों का सामना कर रहे गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।

यादव के परिवार के सदस्यों का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है। इसके साथ ही यादव द्वारा हाल ही में पार्टी मुख्यालय गांधी भवन में आयोजित पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अब प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान उनके संपर्क में आने वालों का भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

