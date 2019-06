IAF AN 32 विमान: लापता पायलट आशीष तंवर के परिवार ने राजनाथ सिंह से की मुलाकत

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के लापता एएन-32 विमान के पायलट आशीष तंवर के परिवार ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान परिवार के लेगों ने जल्द से जल्द आशीष को खोज निकालने के गुहार लगाई। राजनाथ सिंह ने भी हर संभव मदद का आश्सवासन दिया है।

यह भी पढ़ें-मेघालय: राज्यपाल तथागत रॉय का विवादित ट्वीट, कहा- 'बंगाली लड़कियां हैं बार डांसर'

Delhi: Family members of Ashish Tanwar, pilot of IAF AN 32 aircraft that went missing on June 4 met Defence Minister rajnath singh , earlier today. (File pic) pic.twitter.com/LGxBg8GJHl