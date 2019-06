IAF AN-32 विमान के मलबे से शवों को निकालने का काम जारी, CVR और FDR बरामद

नई दिल्ली। वायुसेना के विमान AN-32 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुवार को क्रैश साइट पर मिले सभी शवों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। iaf ने शुक्रवार को विमान से जुड़ी ताजा जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि विमान AN-32 क्रैश साइट पर टीम लगातार अपना काम कर रही है। अब तक यहां से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर (एफडीआर) को बरामद कर लिया गया है।

हो सकते हैं अहम खुलासे

सर्च टीम ने जिन CVR और FDR को बरामद किया है, इनके जरिये भी कई जानकारियां हाथ लग सकती हैं। मसलन इन डिवाइस के जरिये उस दौरान हुई बातचीत या फिर क्रू मेंबर की ओर से की गई कोशिश के बारे में पता चल सकता है।

हालांकि ये देखना जरूरी होगा कि मलबे से बरामद हुए CVR और FDR की हालत कैसी है? अगर इन्हें नुकसान नहीं हुआ होगा तो इनसे कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

IAF on #AN32 aircraft rescue update: The process of recovering the mortal remains of all air warriors is still on at crash site . Cockpit Voice Recorder (CVR) and Flight Data Recorder (FDR) have been recovered, all efforts are being made to expeditiously complete the task. pic.twitter.com/YIdEmrWRIn