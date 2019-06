IAF AN-32 Aircraft: शहीद हुए 6 वायु सैनिकों के शव और 7 के अवशेष बरामद

नई दिल्ली। असम के जोरहाट से उड़ान भरते ही दुर्घटना के शिकार हुए भारतीय वायु सेना के विमान एएन-32 ( iaf AN-32 Aircraft ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हादसे में शहीद हुए 13 वायु सैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक क्रैश साइट से 6 शव और 7 के अवशेषों को बरामद कर लिया गया है।

वायुसेना के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही इन सभी शवों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। इन सभी वायु सैनिकों को शहीद होने की खबर पहले ही परिजनों तक पहुंचा दी गई थी।

#UPDATE IAF AN-32 recovery operation: Six bodies and seven mortal remains have been recovered from the crash site. (file pic) pic.twitter.com/Zqkfp2hizm