IAF Chief ने उड़ाया फाइटर प्लेन Tejas, वायुसेना में शामिल हुआ फ्लाइंग बुलेट

नई दिल्ली। देश में फैले COVID-19 के संक्रमण के बाद से भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) ने बुधवार को पहला बड़ा आयोजन किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (IAF Chief RKS Bhadauria ) ने बुधवार को हल्के लड़ाकू विमान तेजस फाइटर ( LCA Tejas ) को तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन में 45 स्क्वैड्रन के साथ उड़ाया। इसके साथ IAF Chief ने भारतीय वायुसेना के 18 स्क्वैड्रन 'फ्लाइंग बुलेट' ( Flying Bullet ) का संचालन भी शुरू किया।

फ्लाइंग बुलेट स्क्वैड्रन एलसीए तेजस विमान से पूर्ण परिचालन क्षमता ( Full operational capability ) से लैस है। इसके साथ ही यह एलसीए तेजस उड़ाने वाली यह वायुसेना की दूसरी स्क्वैड्रन है। 18 स्क्वैड्रन में 16 फाइटर्स और 4 प्रशिक्षकों के साथ एफओसी संस्करण में 20 जेट होंगे।

IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria today flew the Light Combat Aircraft Tejas fighter with 45 Squadron at Air Force Station Sulur. He flew the single-seater LCA. pic.twitter.com/Edu0X3hMEW

18 स्क्वैड्रन का गठन 15 अप्रैल 1965 को 'तीव्र और निर्भया' के मोटो के साथ किया गया था। स्क्वैड्रन को इस साल 1 अप्रैल को सुलुर में फिर से शुरू किया गया था। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में 18 स्क्वैड्रन ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को इसके लिए मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार 'परमवीर चक्र' से सम्मानित भी किया गया था।

LCA Tejas

LCA Tejas चौथी पीढ़ी ( Fourth Generation ) का स्वदेशी टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। विमान फ्लाई-बाय-वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियॉनिक्स, मल्टीमोड रडार ( Radar ) से लैस है। यह कंपोजिट मटैरियल से बनाया गया है। यह चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक ( Supersonic Fighter ) लड़ाकू विमानों के अपने ग्रुप में सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर है।

Tamil Nadu: The second squadron of Light Combat Aircraft Tejas fighter was operationalised in the Indian Air Force today at Air Force Station in Sulur. pic.twitter.com/KhZYIbvikr