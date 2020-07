ICAI ने कैंसिल किए CA July Exam 2020, जानिए क्या है नई परीक्षा की तारीख

Highlights - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) ने बड़ा फैसला लिया है - आईसीएआई (ICAI CA July exam 2020) ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते उसने 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा (Chartered Accountant Examination) को नहीं कराने का निर्णय लिया है - आईसीएआई (ICAI CA Exam 2020) ने कहा कि यह निर्णय स्टूडेंट की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coromavirus in india) महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के चलते कई चीजे प्रभावित हुई हैं। नौकरी (Jobs in Lockdown), स्कूली बच्चों की पढ़ाई व कई अन्य चीजों में इस महामारी ने अपना असर छोड़ दिया है। इसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) ने बड़ा फैसला लिया है।

आईसीएआई (ICAI CA July exam 2020) ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते उसने 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा (Chartered Accountant Examination) को नहीं कराने का निर्णय लिया है। आईसीएआई (ICAI CA Exam 2020) ने कहा कि यह निर्णय स्टूडेंट की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

गौरतलब है कि आईसीएआई (Chartered Accountant Examination) की यह सीए परीक्षा मई 2020 में ही होनी थी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात के मद्देनजर इसे जुलाई तक स्थगित कर दिया गया था।

नंबर में होंगे एग्जाम

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आईसीएआई ने फैसला लेते हुए बताया कि आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'मई की परीक्षा जो जुलाई के लिए स्थगित की गई थी, उसे अब नवंबर 2020 की परीक्षा के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने मई 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें नवंबर 2020 की परीक्षा के लिए नया आवेदन करना होगा। उस समय उन स्टूडेंट्स को अपीयरेंस ग्रुप और एग्जाम सेंटर बदलने का विकल्प भी मिलेगा।' अगली परीक्षा 1 नवंबर से निर्धारित है। हालांकि आईसीएआई ने कहा है कि वह भी उस समय के हालात पर निर्भर करेगी।

और उपाय कि हुई मांग

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को तमाम हितधारकों को बातचीत कर निर्णय लेने के लिए कहा था। आईसीएआई के इस पक्ष को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने अनुभा श्रीवास्तव सहाय की याचिका का निपटारा कर दिया। इस जनहित याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के अलावा कुछ और उपाय करने की मांग की गई है।

यहां से लें जानकारी

अगर आप सीए एग्जाम 2020 के सिलसिले में कोई मदद चाहते हैं, तो आईसीएआई से नीचे दी गई ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं। इस आईडी पर भेजें ईमेल - [email protected]