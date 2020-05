COVID-19: ICMR ने बीते 24 घंटे में किए 1.08 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट

नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने बीते 24 घंटों के भीतर 1.08 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस ( COVID-19 ) सैंपल की टेस्टिंग की है। यह जानकारी उस वक्त सामने आई है जब पिछले 24 घंटों के भीतर देश में सर्वाधिक 5,611 COVID-19 केस सामने आए और 140 लोगों की मौत हो गई।

इस संबंध में बुधवार को ICMR ने बताया कि बीते 24 घंटों में 1 लाख 8 हजार 121 कोरोना वायरस सैंपल की टेस्टिंग की गई है। इसके साथ ही बुधवार तक ICMR ने कुल 25 लाख 12 हजार 388 सैंपल की टेस्टिंग की है।

इससे पहले काउंसिल ने TrueNat के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। TrueNat कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से जुड़ी व्यापक परख को कहते हैं। ICMR द्वारा प्रकाशित एक सर्कुलर में परिषद ने नए परीक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी थी।

गौरतलब है कि देश में बुधवार सुबह तक coronavirus के कुल केस का आंकड़ा 1,06,750 पहुंच गया है। इनमें फिलहाल 61,149 केस ऐसे हैं, जो एक्टिव बने हुए हैं। जबकि 42,297 लोग डिस्चार्ज/रिकवर हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी ने देश में 3303 लोगों की जान ले ली है, और 1 व्यक्ति विदेश चला गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश में बीते 24 घंटों के भीतर आज तक के सर्वाधिक 5,6 COVID-19 -19 केस सामने आए। जबकि बीते 24 घंटों के भीतर 140 लोगों की मौत हो गई।

Coronavirus Outbreak से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां अब तक 37,136 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 9639 रिकवर/डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि 1325 की मौत हो गई है।

