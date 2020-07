CISCE Board: कल घोषित होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे, कई तरीके से चेक करें Result

नई दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ( Result: ICSE ) शुक्रवार 10 जुलाई 2020 को दोपहर 3 बजे कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के परिणाम ( icse - isc result news ) घोषित करेगा। कक्षा 10 और 12 के छात्र अपने आईसीएसई, आईएससी बोर्ड के परीक्षा परिणाम ( Icse and isc board result ) घोषित होने के बाद इन्हें ऑनलाइन 'cisce.org', और 'results.cisce.org' पर देख सकेंगे।

ICSE ( ICSE 10th Class Board Result ) और ISC ( icse class12 result ) परीक्षा के नतीजे काउंसिल के 'करियर' पोर्टल, काउंसिल की मुख्य वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। सीआईएससीई द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके परिषद के 'कैरियर' पोर्टल पर लॉग इन करके नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं।

Results of Class 10 (ICSE) and Class 12 (ISC) year 2020 examinations to be declared on 10th July at 3:00 pm: Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) pic.twitter.com/Tci4UDpvMI