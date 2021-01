IED blast :  पीएम मोदी को दी गई जानकारी, एनआईए कर सकती है इस मामले  की जांच

नई दिल्ली। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट की डिटेल जानकारी आत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष अधिकारियों ने दी। इस बात के संकेत मिले हैं कि ब्लास्ट की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक जांच में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद कर सकता है। मोसाद ने भारतीय जांच एजेंसियों से घटना के बाद जरूरी जानकारी साझा की। इजरायल दूतावास के डिप्लोमैट रॉन मलका ने बताया है कि ब्लास्ट एक आतंकी हमला भी हो सकता है।

In 2012, there was a terror attack on Israeli diplomats in Delhi not far from Embassy. It might be connected, there might be a pattern. We're investigating & this is one of the options: Ambassador of Israel to India Ron Malka on possibility of link b/w explosions in 2012&onJan 29 pic.twitter.com/1RKX6MKhVW