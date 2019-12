CAA का विरोध जर्मनी छात्र को पड़ा भारी, आईआईटी मद्रास ने बीच पढ़ाई में वापस भेजा

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) का विरोध करना विदेशी स्टूडेंट को भारी पड़ गया है। जी हां आईआईटी मद्रास ( IIT Madras ) ने स्‍टूडेंट एक्‍सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ाई करने के लिए भारत आए जर्मन छात्र जैकब लिंडेंथल को अपने देश वापस जाने के लिए कहा है।

आपको बता दें कि जैकब ने सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसकी वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उसे वापस भेजने का निर्णय लिया है।

मौसम को लेकर विभाग का सबसे बड़ा अलर्ट, शीतलहर के चलते टूटेंगे कई वर्षों के रिकॉर्ड

It has come to our notice that, Jakob Lindenthal, an MS exchange student from Germany in the department of Physics at IIT Madras has been asked to leave the country by the immigration department due to his participation in the anti CAA protests. pic.twitter.com/fKSgmkK0A0