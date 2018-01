डॉक्टरों की महाहड़ताल खत्म, सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल

नई दिल्ली: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने मंगलवार को देश भर के निजी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं की 12 घंटे की हड़ताल खत्म कर दी है। आईएमए ने यह कदम उनकी मांग पर सरकार द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 को संसदीय सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर सहमति जताने के बाद उठाया है।



संसदीय सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा बिल

आईएमए के पूर्व अध्यक्ष के.के.अग्रवाल ने कहा, "अभी-अभी हमें सूचना मिली है कि सरकार ने हमारी मांगों से सहमति जताते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा है। इसके बाद हमने अपनी 12 घंटे की हड़ताल समाप्त कर दी है।"

Indian Medical Association strike called off till the Parliament's standing committee takes a decision on the Medical Commission bill