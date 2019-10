मौसम विभाग का इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, स्कूल-कॉलेजों को किया गया बंद

नई दिल्ली। दिवाली बीत जाने के बाद उत्तर-भारत में मौसम करवट बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग के साथ-साथ धुंध भी देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले दो दिन भारी मुसीबत लेकर आ सकते हैं।

दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश के आसार

मौसम विभाग ने लक्षद्वीप में दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के छह जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। त्रिशूर और पलक्कड़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में भारी बारिश के हैं आसार

मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्‍काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, तटीय एवं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी से ज्‍यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुद्दुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका है। यही नहीं मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और माही में आंधी-तूफान के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

India Meteorological Department (IMD) has issued Red Alert in Lakshadweep for two days and Orange Alert in 6 districts of Kerala, as extremely heavy rains expected in the area. Also, Yellow Alert issued in Thrissur and Palakkad districts. pic.twitter.com/j4HoMQ5ZiF