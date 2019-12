आज दिल्ली तोड़ सकती है दिसंबर के सबसे ठंडे दिन का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए राजधानी दिल्ली के तापमान को एक शताब्दी से भी ज्यादा वक्त से भी ठंडा होने की संभावना बताई। सोमवार को मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान बहुत कम दर्ज किया।

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पूरी संभावना है कि दिल्ली में दिसंबर माह का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हो जाए। पिछले 119 वर्षों का सोमवार सबसे ठंडा दिन हो सकता है क्योंकि दिन का तापमान असामान्य ढंग से ठंडा रहा है और दोपहर 2.30 बजे सफदरजंग पर यह 9.4 डिग्री सेल्सियस और पालम पर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इसी तरह अयानगर में पारा 7.8 डिग्री पर, रिज में 8.4 डिग्री पर और लोधी रोड पर 9.2 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया।

India Meteorological Department (IMD): Delhi likely to record the most coldest day today in last 119 years for the month of December as day temperature till 1430 IST today has been unusually following the coldest trend with Safdarjung at 1430 IST has 9.4 degree Celsius pic.twitter.com/ksqTaIHwcM