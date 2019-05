मौसम विभाग की चेतावनी- शाम तक दिल्ली-NCR समेत इन इलाकों में गिरेंगे ओले, आंधी के साथ बारिश की संभावना

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश का भी पूर्वानुमान किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में बारिश के साथ ही झोकेवाली आंधी या तेज हवाएं चलने की संभावना है।

IMD: Thunderstorm with rain & gusty winds would occur over & adjoining areas of Delhi, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Panipat, Kosli, Sonipat, Bagpat, Gurugram, Rewari, Bawal, Manesar Ghaziabad, Noida ,Hodal, Mahendragarh.

इन इलाकों में आंधी के साथ बारिश

दिल्ली के अलावा उससे सटे हुए इलाके जैसे हिसार, रोहतक, पानीपत, कोसली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नोएडा समेत कई इलाकों में आनेवाले घंटों में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इससे पहले शुक्रवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया गया। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी गरजन के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ीं। कुल्लू, सोलन, मंडी, कांगड़ा जिलों से बारिश की तस्वीरें सामने आईं।

India Meteorological Department (IMD): Hail precipitation most likely over & nearby of Meerut, Modinagar, Loni, Khair & isolated places of Delhi during the next 2 hours. https://t.co/6C4xM1NJ0E