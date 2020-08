IMD ने जारी किया Red Alert, मायानगरी Mumbai में आज और कल आफत की बारिश

मुंबई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा सोमवार को 4 अगस्त और 5 अगस्त को मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने भी एक अलर्ट जारी किया है। बीएमससी ने अपने सभी संबंधित विभाग और नागरिकों को लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।

बीएमसी ने सभी तटीय सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन विभाग, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) और अडानी इलेक्ट्रिकल्स को इस अत्याधिक भारी बारिश को लेकर उपयुक्त चेतावनी और सलाह जारी की है। अस्थायी रूप से स्थापित 299 पंपिंग मशीनों पर फायर ब्रिगेड, पंपिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग स्टाफ को बीएमसी द्वारा अलर्ट पर रखा गया है।

बारिश के कारण मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने पर निकासी की जरूरत होने पर अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने और लोगों को आश्रय की आवश्यकता होने पर बीएमसी स्कूलों को तैयार रखने के लिए शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है।

