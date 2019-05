नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में फानी चक्रवात के कमजोर हो जाने की उम्मीद है। उसके बाद इसकी रफ्तार 150 से 160 कि.मी. प्रतिघंटा रह जाएगी और यह उत्तर उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ते-बढ़ते कमजोर होता चल जाएगा। शाम होते होते फानी चक्रवात बेहद खतरनाक चक्रवात की श्रेणी से निकलकर खतरनाक की श्रेणी वाला चक्रवात बन जाएगा।

