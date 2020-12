बीएमसी 7 जनवरी तक अपने कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित करेगा

नई दिल्ली। मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 7 जनवरी 2021 तक अपने कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। आठ बीएमसी अस्पतालों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तक मुंबई में COVID-19 पोर्टल पर 80 हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ता पंजीकृत हैं।

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) initially aims to train its staff for vaccination by 7th January 2021. 8 BMC hospitals have started preparations. Till now 80 thousand health workers have registered on Covid portal in Mumbai: BMC. #Maharashtra pic.twitter.com/AkCtjWxxkp