दिल्ली: बीते 24 घंटों में 4998 कोरोना पॉजिटिव मामले, 89 लोगों की मौत

Delhi reports 4,998 new COVID-19 cases (out of 69,051 tests), 6,512 recoveries, and 89 deaths, as per Delhi Health Department



Total cases: 5,61,742



Total recoveries: 5,16,166



Death toll: 8,998



Active cases: 36,578