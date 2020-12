दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 803 मामले सामने आए

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के 803 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी से 1669 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 अगस्त के बाद से एक दिन में ये सबसे कम नए मामले हैं। 17 अगस्त को महज 787 नए मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले 14 सितंबर को भी दिल्ली में 26 मौत हुई थी।

