लालू परिवार की बेनामी संपत्ति होगी जब्त, RJD सुप्रीमो से मिलने रिम्स पहुंचे तेज प्रताप

नई दिल्ली। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ( lalu prasad yadav ) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जल्द ही इनकी बेनामी संपत्ति जब्त की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयकर विभाग ( Income tax department ) की इस कार्रवाई में लालू परिवार के अवैध बैंक खातों के साथ-साथ फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मकान को भी जब्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। इधर, लालू प्रसाद से मिलने के लिए RJD नेता तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) रिम्स पहुंचे।

लालू परिवार की बेनामी संपत्ति होगी जब्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग ने लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) के परिवार की बेनामी संपत्ति जब्त करने पर अंतिम मुहर लगा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लालू परिवार की यह संपत्ति पटना हवाई अड्डे के समीप है। इसी बिल्डिंग में फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी चल रही थी।

यहां आपको बता दें कि फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी में लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव , बेटी रागिनी और चंदा बतौर निदेशक कार्यरत थे। ये सभी साल 2014 से लेकर 2014 तक इस पद पर कार्यरत थे।

बैंक खाते भी होंगे जब्त

वहीं, नोटबंदी के दौरान मजदूरों के नाम लालू प्रसाद के परिवार ने आवामी बैंक में दर्जनों खाते खोलकर लाखों रुपये जमा करा दिए गए थे, जिसे इनकम टैक्स ने सीज करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि चारा घोटला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) इन दिनों रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे हैं।

Jharkhand: Tej Pratap Yadav arrives at Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) in Ranchi to meet his father and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, who is undergoing treatment at the hospital. pic.twitter.com/qpbQJTjxXs