आयकर विभाग ने करदाताओं के लौटाए 1.27 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में आयकर विभाग ने 39 लाख से ज्यादा करदाताओं को उनका रिफंड जारी कर दिया है। शुक्रवार को आईटी विभाग की ओर से इस बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-2021 में करदाताओं के 1.27 लाख करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। आयकर विभाग द्वारा अभी टैक्स रिफंड करने का काम जारी है।

income tax Department refunds Rs 1,27,000 crores through Automated Refund System in this financial year: Department of Revenue, Ministry of Finance