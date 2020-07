Jaipur Income Tax Raid: सियासी संकट के बीच CM Gehlot के करीबियों पर आयकर विभाग का छापा

-Income Tax Raid in Jaipur Rajasthan: राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सोमवार को आयकर विभाग ने मुख्यंमत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) के करीबियों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की है। -सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ( Income Tax Raid in Jaipur ) के करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों ने राजस्थान, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं। -सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ( Dharmendra Rathore ) और राजीव अरोड़ा ( Rajiv Arora ) पर शिकंजा कसते हुए उनके कई ठिकानों छापेमारी चल रही है।

Income Tax Raid in Jaipur Rajasthan: राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सोमवार को आयकर विभाग ने मुख्यंमत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) के करीबियों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ( Income Tax Raid in Jaipur ) के करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों ने राजस्थान, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं। सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ( Dharmendra Rathore ) और राजीव अरोड़ा ( Rajiv Arora ) पर शिकंजा कसते हुए उनके कई ठिकानों छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोटा में छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि आभूषण के कारोबार से जुड़े ज्वैलरी फर्म ( IT Raid on Jewellery firm ) के मालिक राजीव अरोड़ा के खिलाफ कर चोरी के मामले यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के दिल्ली और राजस्थान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।

गहलोत सरकार में खलबली ( Rajasthan Political Crisis )

बता दें कि आयकर विभाग की टीमें सोमवार को सीएम अशोक गहलोत के करीबी और ज्वैलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर पहुंची। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में आईटी अधिकारियों की छापामारी से गहलोत सरकार में खलबली मची हुई है। हालांकि, कार्रवाई कब तक चलेगी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कार्रवाई जल्द पूरी हो सकती है।

राजनीति उठापटक के बीच कार्रवाई

बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच आयकर विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक तरफ सीएम गहलोत की कुर्सी खतरे में है, वहीं अब आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी कर रही है। बता दें कि ज्वैलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के साथ धर्मेंद्र राठौड़ को सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है।