2+2 Dialogue: भारत-अमरीका वार्ता में BECA करार पर लगी मुहर, परमाणु सहयोग के साथ चीन को भी कड़ा संदेश

नई दिल्ली। भारत और अमरीका ( India America ) के बीच 2+2 वार्ता ( 2+2 Dialogue ) में मंगलवार को सैन्य सहयोग को लेकर बड़ा करार हो गया। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में भारत-अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA पर करार हुआ। इस करार पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा सचिव मार्क एस्पर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए।

बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमरीका की दोस्ती लगातार मजबूत हुई है। 2+2 बैठक में भी दोनों देशों ने कई मसलों पर मंथन किया, जिसमें कोरोना संकट के बाद की स्थिति, दुनिया की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा के मसलों पर कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई।



We also agreed that upholding rules-based international order respecting rule of law & freedom of navigation in the international sea and uploading territorial integrity & sovereignty of all states are essential: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/t05v43o36G — ANI (@ANI) October 27, 2020

सिंह ने कहा कि, दोनों देशों ने परमाणु सहयोग बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए हैं, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा की स्थिति को लेकर विस्तार से बात की है।

U.S & India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats & not just those posed by Chinese Communist Party. Last year, we've expanded our cooperation on cyber issues, our navies have held joint exercises in Indian ocean: U.S. State Secy Mike Pompeo pic.twitter.com/R6KCl3gvup — ANI (@ANI) October 27, 2020

चीन को कड़ा संदेश

वर्ता के बाद साझा बयान में चीन को भी कड़ा संदेश दिया गया। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने बयान में गलवान हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि अमरीका हर वक्त भारत के साथ खड़ा है। इससे चीन को सीधा संदेश गया।

Based on our shared values & common interests, we stand shoulder-to-shoulder in suport of a free and open Indo-Pacific for all, particularly in light of increasing aggression and destabilising activities by China: US Secretary of Defence, Mark Esper https://t.co/2UA9J6kL2x — ANI (@ANI) October 27, 2020

दुनिया के लिए अहम दोस्ती

अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत और अमरीका की दोस्ती ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम है।

क्यों अहम BECA

इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं को साझा करने में और भी आसानी होगी। भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमरीकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। इसमें किसी भी क्षेत्र की सटीक भौगोलिक लोकेशन होती है।