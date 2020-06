वर्चुअल शिखर सम्मेलन में India-Australia ने किए सात समझौते

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ( India-Australia ) ने गुरुवार को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अपने संबंधों को और विस्तार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) और उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ( Prime Minister Scott Morrison ) के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान 2+2 विदेशी मामलों और रक्षा संवाद को अपग्रेड किया। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित सात समझौतों ( MoU ) पर हस्ताक्षर किए। जबकि दोनों पक्षों ने "भारत-प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण" को भी पेश किया।

इस दौरान किया गया म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (एमएलएसए) समझौता सैन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं तक पारस्परिक पहुंच को आसान बनाएगा, अधिक जटिल संयुक्त सैन्य अभ्यास की अनुमति देगा और दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर को बेहतर बनाएगा।

इस दौरान मॉरिसन ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा की गई व्यापक रणनीतिक साझेदारी उन्हें "संबंधों के एक नए स्तर पर ले जाएगी" और यह "विश्वास का निर्माण जारी रखेगा क्योंकि हम वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध चाहते हैं जो विश्वास पर बनाए जाते हैं।"

इंडो-पैसिफिक में सहयोग पर एक साझा विजन को लेकर संयुक्त घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक महासागर साझा करते हैं और हम उस महासागर के लिए जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं। इसका स्वास्थ्य, कल्याण (और) सुरक्षा और हमारे समुद्री क्षेत्र में उन मुद्दों के आसपास बन रहे हमारे संबंध दोनों देशों के बीच कई अन्य चीजों के लिए मंच हैं।"

India&Australia are committed to supporting a rules-based maritime order that is based on respect for sovereignty&international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): Joint declaration after PM Modi&Australian PM's virtual summit(File pic) pic.twitter.com/HnpRVNka1b