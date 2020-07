LAC पर पैट्रोलिंग प्वाइंट 14-15 पर Chinese Army हटी दो किलोमीटर पीछे, प्रक्रिया पूरी

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ( india-china dispute ) के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुधवार को सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया ( Disengagement process ) पूरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक ( Chinese Army ) पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पैट्रोलिंग प्वाइंट ( patrolling points ) 14 और 15 से करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। इसके साथ ही हॉट स्प्रिंग्स में भी सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के पीछे हटने की यह प्रक्रिया दो महीने तक चले सैन्य गतिरोध के बाद शुरू हुई है। इस प्रक्रिया को 'कोर कमांडरों की बैठक में सहमत शर्तों के मुताबिक' पूरा किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने गलवान घाटी में पैट्रोलिंग प्वाइंट 14 और 15 पर लगाए अपने टेंट और अन्य निर्माण हटा दिए हैं।

गौरतलब है कि बीते माह 15 जून को पैट्रेलिंग प्वाइंट 14 पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ( india china standoff galwan valley ) में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं, चीन ने अभी तक अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

Disengagement between troops of India and China has been completed today at Patrolling Point 15. The Chinese troops have moved back by approximately 2 kms: Indian Army Sources pic.twitter.com/FBxaT208tB