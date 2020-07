India-China Dispute पर भारत की दो टूक, LAC का कड़ाई से सम्मान करे चीन

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को फिर से गलवान घाटी ( india china standoff galwan valley ) पर चीन के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) का कड़ाई से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत का यह बयान लद्दाख में तनाव ( india-china dispute ) कम करने और सेनाओं को पीछे करने ( Disengagement process ) की प्रक्रिया को लेकर दोनों देशों के राजनयिकों की बैठक के एक दिन पहले आया है।

LAC पर चीन को एक और झटका, हॉट स्प्रिंग्स पर Chinese Army गई दो किलोमीटर पीछे

दोनों देशों ने गुरुवार को कहा कि वे कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बैठकों को जारी रखेंगे ताकि सेनाओं को पीछे करने और तनाव घटाने के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) शुक्रवार को दोनों देशों के बीच सीमा गतिरोध की शुरुआत के बाद से अपनी तीसरी वर्चुअल बैठक आयोजित करेगा।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के कोर कमांडरों की अगले सप्ताह लद्दाख सेक्टर ( Ladakh border ) में मिलने की उम्मीद है, हालांकि तारीख तय होना बाकी है, ताकि सेनाओं को पीछे करने और तनाव को कम करने के अगले चरणों पर चर्चा की जा सके।

First phase of disengagement between armies of India and China at friction points has been completed. As part of it, the Chinese troops have moved back from Finger 4 to Finger 5 in the Finger area: Top Government sources#Ladakh pic.twitter.com/4BStU6HnBV