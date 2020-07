India-China Dispute: राजनाथ सिंह ने LAC को लेकर बुलाए तीनों सेनाध्यक्ष और CDS

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद ( india-china dispute ) के बाद दोनों सेनाओं के पीछे जाने की प्रक्रिया ( Disengagement process ) पूरी होने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) पर हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के पीछे जाने और मौजूदा हालात पर गहन चर्चा की।

गलवान घाटी पर बदले चीन के सुर तो भारत ने कही दो टूक बात, एलएसी का कड़ाई से सम्मान करो

उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस समीक्षा बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ( general bipin rawat ), आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया समेत तमाम वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के वापस हटने पर आपसी सहमति के पहले चरण को लागू किए जाने की पूरी जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को इस इलाके में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी के बारे में बताया।

We reviewed the progress on various bilateral defence cooperation initiatives and expressed commitment to further promote defence cooperation engagements between India and RoK.