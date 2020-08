India-China faceoff : भारत ने बनाया दबाव, कहा - विवादित इलाकों से चीन बिना शर्त हटाए सैनिक

नई दिल्ली। करीब तीन महीने बाद भी भारत-चीन ( India-China ) के बीच सीमा विवाद ( Border dispute ) का समाधान नहीं हो सका है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख ( East ladakha ) से लगे सीमा पर तनाव कम करने को लेकर रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों ( Top Commanders ) के बीच 5वें दौर की वार्ता हुई। इस बैठक में भी संतोषजनक प्रगति के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं।

टॉप कमांडरों के बीच करीब 11 घंटे तक माल्डो ( Maldo ) में बातचीत हुई। भारतीय दल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ( Commander of the Corps, Lt. General Harinder Singh ) ने किया। जबकि, चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण शिंजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लिउ लीन ( Commander of the South Xinjiang Military Region Major General Liu Lean ) कर रहे थे। इस दौरान भारत ने पैंगोंग त्सो ( Pangong Tso ) और टकराव वाले अन्य क्षेत्रों से जल्द से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को लेकर दबाव बनाया।

Jammu-Kashmir : स्पेशल स्टेटस रद्द होने के बाद भी नहीं हुआ विकास - Farooq Abdullah

भारतीय पक्ष ने पैंगोंग सो के फिंगर इलाके ( Finger area ) से लेकर टकराव वाले सभी क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की तत्काल पूर्ण वापसी और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में पांच मई से पहले वाली स्थिति की बहाली पर जोर दिया।

भारतीय पक्ष ने पीएलए को साफ शब्दों में कह दिया कि उसे पूर्वी लद्दाख में पहले की स्थिति बरकरार रखना होगा। शांति बहाल करने के लिए सीमा प्रबंधन के संबंध में उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिनपर परस्पर सहमति बनी है।

हालांकि, रविवार को दोनों देश के टॉप कमांडरों के बीच हुई बैठक के बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस क्षेत्र में फिंगर इलाके के साथ ही पेट्रोलिंग प्वाइंट 14, 15, 17 और 17ए को लेकर टकराव है।

...तो सीबीआई इस हालात में कर सकती है सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच

बता दें कि 15 जून को गलवन घाटी ( Galwan Valley ) में हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति बिगड़ गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी पक्ष के 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए वार्ता जारी है।

पिछली वार्ता 14 जुलाई को भी बातचीत करीब 15 घंटे तक चली थी। उसके बाद चीनी सेना गलवन घाटी और टकराव वाले कुछ क्षेत्रों से पीछे हटी थी। लेकिन भारतीय सेना की मांग के मुताबिक पैंगोंग शो में फिंगर क्षेत्र से नहीं हटी थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को फिंगर चार और फिंगर आठ के बीच से अपने सैनिकों को हटाना ही होगा।