India-China Standoff: ड्रैगन के बदले सुर, सैन्य वार्ता में सीमा विवाद सुलझाने पर तैयार

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में जल्द पीछे हटने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए भारत और चीन ने बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। सोमवार को चुशुल में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच सातवें दौर की वार्ता के एक दिन बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त प्रेस बयान में यह बात कही है।

दोनों पक्षों ने कहा कि भले ही सीमा विवाद छठे महीने में है और सेनाओं को पीछे हटाने और तनाव को कम करने के प्रयासों ने कोई सफलता नहीं बनाई है, लेकिन उन्हें नवीनतम दौर की बातचीत के बाद भी संवेदनशील क्षेत्र में एक-दूसरे की स्थिति के बारे में बेहतर समझ थी। दोनों पक्षों ने सोमवार को 12 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की।

संयुक्त बयान के मुताबिक, "भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सेनाओं को पीछे हटाने पर दोनों पक्षों ने एक गंभीर, गहन और रचनात्मक आदान-प्रदान किया। उनका मानना था कि ये विचार सकारात्मक, रचनात्मक थे और एक-दूसरे की स्थिति की समझ को बढ़ाने वाले थे।"

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में उन्नत हथियारों और प्रणालियों के साथ 50-50 हजार से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। यहां तक कि सैन्य और राजनयिक स्तरों पर चर्चा जारी है, भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस इलाके में एक लंबी दौड़ की तैयारी कर ली है।

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने "सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए" सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की। बयान में कहा गया, "दोनों देशों के नेताओं द्वारा विवादों को झगड़ों में ना बदलने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझ को लागू करने पर दोनों पक्ष सहमत हुए।"

सोमवार की सैन्य वार्ता चीन द्वारा अपनी स्थिति पर अड़े रहने और इस बात पर जोर देने कि वो 1959 के एलएसी को मान्यता देता है (जिसे भारत द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया) के कुछ हफ्तों बाद हुई। चीन के कड़े रुख ने सीमा विवाद के जल्द समाधान की उम्मीदों को हल्का कर दिया था।

