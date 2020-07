India-China Standoff: चीनी सेना के पीछे हटने की लगातार निगरानी जरूरी

नई दिल्ली। चीन से विवाद ( India-China standoff ) के बीच भारतीय सेना ( Indian army ) ने गुरुवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) पर चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के सैनिकों ( Chinese Army ) को पीछे हटाने की प्रक्रिया ( Disengagement process ) जटिल है। सेना को इस पर लगातार निगरानी रखते हुए इसके सत्यापन की जरूरत है। वहीं, भारतीय सेना ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच 'राजनयिक और सैन्य स्तर ( commander level talks ) पर नियमित बैठकों' के जरिये सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया भारत को आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय सेना ने इस संबंध में गुरुवार को एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि मंगलवार को शुरू हुआ 15 घंटे लंबा विचार-विमर्श का दौर बुधवार को समाप्त हुआ। इस दौरान भारतीय और चीनी सैन्य प्रतिनिधियों ने "पूर्वी लद्दाख में पहले चरण में सेनाओं के पीछे हटने के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही पूरी तरह से सेनाओं को हटाए जाने के संबंध में आगे के कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया।

कोर कमांडरों की इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का मुख्य एजेंडा पूर्वी लद्दाख ( Ladakh border ) में पैंगोंग त्सो झील और देपसांग इलाकों से चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की सेना को पूरी तरह से पीछे हटाए जाने से जुड़ा हुआ था।

