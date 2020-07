भारत सरकार की China को दो टूक, एकतरफा कार्रवाई अस्वीकार्य

नई दिल्ली। भारत ( Indian Government ) ने गुरुवार को कहा कि वह चीन ( China ) के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) पर यथास्थिति में बदलाव की किसी भी एकतरफा कार्रवाई स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ( MEA ) की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत एलएसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसका सम्मान करता है। हम एलएसी में किसी भी प्रकार की एकतरफा यथास्थिति में बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे।

भारत-चीन विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के पास कुछ ही दिन में आने वाले हैं रफाल फाइटर्स

बता दें कि विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लद्दाख ( Ladakh ) में सीमा के मुद्दे ( India-China standoff ) पर भारत-चीन के बीच जारी चर्चा में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

अपने 26 जून के बयान को याद करते हुए श्रीवास्तव ने कहा, "मैंने देखा था कि इस वर्ष चीनी सेनाओं ( Chinese Army ) का संचालन सभी आपसी समझौतों की पूर्ण अवहेलना है। इसमें भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती और व्यवहार में बदलाव के साथ-साथ अनुचित और अस्थिर दावे भी शामिल हैं।"

4th round of meeting of senior commanders was held on 14th July where they also discussed further steps to ensure complete disengagement. Another meeting of Working Mechanism for Consultation & Coordination (WMCC) in India-China border areas is expected to be scheduled soon: MEA pic.twitter.com/3mcLZ5mXqE