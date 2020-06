India-China Tension: Tibet में कैसे होगा सर्जिकल स्ट्राइक? या फिर 'घर में घुसकर मारेंगे' केवल Pakistan के लिए- Yashwant Sinha

नई दिल्ली। भारत ( India ) और चीन ( China ) के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। लद्दाख सीमा ( Ladakh Border ) के गलवान वैली ( Galwan Valley ) में भारतीय सेना ( Indian Army ) और चीनी सेना ( Chinese Army ) के बीच सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए है। वहीं, इस शहादत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार ( Modi Governmnet ) पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी ( BJP ) के पूर्व नेता य़शवंत सिन्हा ( Yashwant Sinha ) ने मोदी सरकार पर तंज कसा है।

यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर तंज

अटल सरकार ( Atal Government ) में वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ( Yashwant Sinha ) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हए कहा कि क्या 'घर में घुसकर मारेंगे' वाले बयान केवल पाकिस्तान ( Pakistan ) के लिए है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ' चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर समेत हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, आखिर किस तरह तिब्बत ( Tibet ) में सर्जिकल स्ट्राइक होगा?' उन्होंने तंज कसते हुए लिखा आखिरकार हमारा उद्देश्य तो केवल पाकिस्तान के लिए है कि 'घर में घुसकर मारेंगे'।

अटल सरकार में दो विभाग संभाल चुके हैं यशवंत सिन्हा

यहां आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा कभी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन, 21 अप्रैल, 2018 को उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अटल सरकार में 2002 से लेकर 2004 तक वह विदेश मंत्री ( External Affairs of India ) रहे थे। जबकि, 1998 से लेकर 2002 तक वह वित्त मंत्री ( Minister of Finance of India ) रहे थे।

How about a surgical air strike in Tibet on Chinese troop establishments to avenge the death of our 20 brave jawans including a commanding officer? After all our motto is 'ghar me ghus kar marenge'. Or is all our bravado only for Pakistan?