जेद्दा में अरामको तेल वितरण स्टेशन पर हुए हमले की निंदा की, कहा-सऊदी के साथ हम एकजुटता से खड़े

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि वे 23 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी अरामको तेल वितरण स्टेशन को निशाना बनाने को लेकर हुए मिसाइल हमले की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ सऊदी अरब के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।

We strongly condemn the missile attack targeting the Saudi Aramco oil facility in Jeddah in Saudi Arabia on 23 Nov. We stand in solidarity with the friendly government & people of Saudi Arabia against any such attacks: Anurag Srivastava, Spokesperson, Ministry of External Affairs pic.twitter.com/t0YvSQHPXt