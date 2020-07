COVID-19 के मामले मे दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा India, 24 घंटे में 25 हजार नए केस

नई दिल्ली। चीन ( Coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( COVID-19 ) का कहर पूरी दुनिया में जारी है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह महामारी काफी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा सात लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं, दुनिया में कोरोना के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पहुंच गया है। इधर, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in World ) के नए मामले तकरीबन 25 हजार आए हैं।

तीसरे नंबर पर India

कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में 25 मार्च लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, एक जुलाई से Unlcok 2.0 का आगाज हो चुका है। देश को दोबारा खोला जा रहा है। लेकिन, COVID-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारों ( States Government ) के मुताबिक, रविवार तक भारत में कोरोना ( COVID-19 in India ) मरीजों का आंकड़ा 6,97,887 पहुंच गया है। कोरोना के मामले में भारत ने रूस ( coronavirus in russia ) को भी पीछे छोड़ दिया है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 6,81,251 है। भारत से आगे अभी ब्राजील ( coronavirus in Brazil ) दूसरे नंबर पर और अमरीका ( COVID-19 in America ) पहले नंबर है। दोनों देशों में कोरोना मरीजों की संख्या से भारत से कहीं ज्यादा है। वहीं, देश में इस महामारी से अब तक 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने के पांच दिनों में 2300 लोगों की मौत हुई है।

24 घंटे में करीब 25 हजार केस

वहीं, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस ( COVID-19 in India ) के 24,912 केस सामने आए हैं। जबकि, COVID-19 से 421 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में देश में 20 हजार से ज्यादा नये केस हर दिन आ रहे हैं। इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) का कहना है कि पर मिलियन पॉपुलेशन के मुताबिक देश में संक्रमण की दर कम है। जबकि, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से रिकवरी रेट 60.76 प्रतिशत हो गई है। वहीं, कोरोना के मामले में पहले नंबर अमरीका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,953,014 है। वहीं, 1 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, ब्राजील में 1,578,376 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। वहीं, 64,365 लोगों की मौत हो चुकी है।

कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी

COVID-19 के मामले में महाराष्ट्र ( ccoronavirus in Maharashtra ) में हाहाकार लगातार जारी है। आलम ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद यहां यह महामारी तेजी से फैलता जाता रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6555 नए केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख के पार पहुंच गया है। जबकि, 8822 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को पहली बार असम ( Assam ) औऱ उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में एक हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। असम में 1202 नए कोरोना के के सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1155 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं, कर्नाटक में भी रविवार को 1925 कोरोना के के सामने आए हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक लाख के करीब पहुंच गया है। रविवार को यहां 2,505 नए केस सामने आए हैं। जबकि, राज्य में अब तक 3067 हो गई है। दिल्ली के अलावा, तमिलनाडु, गुजरात में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।