Corona Update: देश में रिकॉर्ड 40,425 नए केस के साथ 11 लाख के पार हुआ आंकड़ा, एक दिन में 681 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमितों को जो नए केस सामने ( New Corona Patients ) आए हैं उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना वायरस के नए केसों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नया इजाफा हो रहा है।

अब एक बार फिर देश में कोविड-19 ( Covid 19 ) के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 40,425 नए मामले सामने आए हैं और 681 मरीजों की मौत हुई हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

देश में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इस बार 40 हजार 425 नए केस सामने आए हैं। जबकि इस घातक महामारी ने देशभर में 681 लोगों की जान ली है।

11 लाख के पार हुआ आंकड़ा

अब कुल मामलों की संख्या 11 लाख 18 हजार 043 हो गई है। जिसमें 3,90,459 सक्रिय मामले, 7,00,087 ठीक / डिस्चार्ज /माइग्रेट और 27,497 मौतें शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) के मुताबिक, 19 जुलाई तक कोरोना के लिए 1 करोड़ 40 लाख 47 हजार 908 सैंपलों का टेस्ट किया गया है। जिसमें से 2 लाख 56 हजार 039 सैंपलों का टेस्ट रविवार को हुआ है।

इन इलाकों में कोरोना की स्थिति

दिल्ली में 1211 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए, 1860 ठीक और 31 मौतें हुईं। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,22,793 हो गई है, जिसमें 1,03,134 ठीक और 3,628 मौतें शामिल हैं।

महाराष्ट्र में 9,518 नए कोविड-19 मामले, 258 मौतें और 3906 डिस्चार्ज दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,10,455 हो गई है, जिसमें 1,69,569 डिस्चार्ज और 11,854 मौतें शामिल हैं।

मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,046 नए मामले और 64 मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक कुल मामले 1,01,224 और मरने वालों का आंकड़ा 5,711 है। सक्रिय मामलों की संख्या 23,828 है।

तेलंगाना ने 1296 नए मामले और 6 मौतें दर्ज की गई हैं। 12,224 सक्रिय मामलों, 415 मौतों और 32,438 रिकवर मामलों सहित कुल मामलों की संख्या बढ़कर 45,076 हो गई।

