भारत ने अफगानिस्तान को सौंपे दो एमआई 24वी हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली। भारत ने अफगानिस्तान को दो एमआई 24वी गनशिप हेलीकॉप्टर सौंप दिए। काबुल में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की तरफ से ये हेलीकॉप्टर काबुल को दिया गया। बता दें कि इन हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान के रक्षामंत्री असदुल्लाह खालिद को भारतीय राजदूत विनय कुमार ने सौंपा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ये हेलीकॉप्टर भारत की तरफ से 2015-16 में अफगानिस्तान को उपहार में दिए गए चार हेलीकॉप्टरों के बदले में हैं। अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

We express our gratitude to the Indian govt for handing over the 2nd pair of Mi-24V helicopters to Afghan MinDef Asadullah Khalid today. These helicopters are a replacement for the four helicopters gifted by India to #Afghanistan. Sincere thanks to H.E. Amb @vkumar1969. 🇦🇫✌️🇮🇳 pic.twitter.com/oVMWBM5e0b