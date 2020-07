India Ideas Summit: India-US संबंधों पर PM का भाषण कल, ग्लोबल ऑडियंस को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस ( coronavirus in World ) संकट से जूझ रहा है। आलम ये है कि इस महामारी के खिलाफ दुनियाभर में लड़ाई जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) एक बार वैश्विक स्तर पर लोगों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि India-US ( US-India as key partners ) बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi to address global audience ) का भाषण बुधवार को होगा।

बुधवार को ग्लोबल ऑडियंस को संबोधित करेंगे PM

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi to address global audience ) का विशेष संबोधन इंडिया आइडिया समिट के तहत बुधवार रात नौ बजे होगा। दरअसल, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( COVID-19 ) से जूझ रहा है। ऐसे में वैश्विक दर्शकों के लिए पीएम का यह भाषण काफी मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi ) इस बेहद खास अवसर पर कोरोना वायरस को लेकर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। साथ ही कैसे भारत और अमेरिका ( India-America ) की साझेदारी कोरोना संकट के बाद की दुनिया को एक नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा भारत और अमरीका के कई वक्ता और विचारक भी शामिल होंगे। इनमें उद्योग, समाज और मीडिया क्षेत्र के लोग अपने वक्तव्य रखेंगे। साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ( S. Jaishankar ), वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ), अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ( Mike Pompeo ), रेल मंत्री पीयूष गोयल ( Piyush Goel ) भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे।

कई गणमान्य लोग होंगे इस कार्यक्रम में शामिल

यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में वर्जीनिया के अमरीकी सीनेटर मार्क वार्नर, अमरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स के सीईओ थॉमस जे. डोनोह्यू, अमरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के उप सचिव एरिक हैगन समेत कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स भी शामिल होंगे, जो लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जेम्स टायक्लेट और टाटा संस चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को दिया जाएगा।