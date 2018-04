नई दिल्ली। नेपाल के पीएम केपी ओली शुक्रवार को भारत पहुंच गए हैं। ओली तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। ओली का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल, सामरिक दृष्टि से भारत और चीन दोनों के लिए ही नेपाल काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओली के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे।

Delhi: Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli arrives in India on a three day state visit, received by Home Minister Rajnath Singh and MoS Finance SP Shukla pic.twitter.com/o22c32P2RJ