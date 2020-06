IMD मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कुछ ही घंटों में कई जगह होने वाली है तेज बारिश, अलर्ट किया जारी

Highlights -देश में मानसून (Weather Forecast) ने अभी दस्तक ही दी है लेकिन देश के कई राज्यों में हो रही झमाझम बारिश (Heavy Rain) ने बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गई हैं - इन सबके बाद दिल्ली (IMD prediction for Delhi) इन सबके बीच दिल्ली में लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही हैं - मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है

नई दिल्ली. India Meteorological Department , Weather forecast Today Live Updates : देश में कई जगह मानसून (mansoon in India) की बारिश हो रही है। जगह-जगह से मानसून (mansoon in Delhi) की मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं। देश में मानसून (Weather Forecast) ने अभी दस्तक ही दी है लेकिन देश के कई राज्यों में हो रही झमाझम बारिश (Heavy Rain) ने बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गई हैं। इन सबके बाद दिल्ली (IMD prediction for Delhi) इन सबके बीच दिल्ली में लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही हैं।

दिल्ली में मानसून (Weather Department) की झमाझम बारिश अभी नहीं आई है, लेकिन मंगलवार की सुबह से ही मौसम कुछ बदला बदला नजर आया। आसमान में हल्के फुल्के बादल भी छाए रहे। इसे लेकर मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। शाम तक बारिश ( weather forecast) होने की संभावना जताई है। मंगलवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिल सकती है।

मौसम विभाग ने आगे कहा कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें (Rian In delhi) पड़ सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस में अगले दो घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अगले दो-तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना है।

गौरतलब है कि साथ ही साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मालूम हो कि शनिवार को भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि मौसम बदलने की वजह से 20 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि मौसम में बदलाव से तापमान में कमी होने के चलते लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिल सकती है। बारिश के बाद उमस बढ़ने की भी आशंका है।