जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलग राज्य बनने के बाद सामने आया नया नक्शा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है। इसी तरह लद्दाख को भी जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। खास बात यह है कि इसके बाद देश का आंतरिक भूगोल, सामान्य ज्ञान के सवाल और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल भी अब बदल जाएंगे।

बात भूगोल की है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अब भारत के आंतरिक नक्शे में भी बड़ा बदलाव हो चुका है। अब देश में नौ केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जो कि 30 अक्तूबर तक सात थे। वहीं राज्यों की संख्या अब 28 हो गई है। पहले यह संख्या 29 थी।

The new maps of the Union Territory of Jammu and Kashmir & Union Territory of Ladakh. The two Union Territories formally came into existence on 31st October, 2019. pic.twitter.com/mFe4mWbrQB