अल्पसंख्यकों पर USCIRF रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, पक्षपात का लगाया आरोप

नई दिल्ली। अमरीका ( America ) के धार्मिक स्वतंत्रता ( Relegious Freedom ) पर बने आयोग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ( USCIRF ) की एक रिपोर्ट ने भारत को उन देशों में शामिल किया है जिन्हें 'विशेष चिंता वाले देश' बताया गया है।

ये विशेष चिंता कोरोना को लेकर नहीं बल्कि इस रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों के साथ रखे जाने का सुझाव दिया गया है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है।

हालांकि भारत ने इस रिपोर्ट पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए USCIRF की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत ( India ) ने अपने जवाब में कहा है कि हमें इस तरह की रिपोर्ट की परवाह नहीं है। पहले भी आयोग इस तरह की रिपोर्ट जारी करता रहा है।

This is the first time since 2004 that USCIRF recommends #India as a Country of Particular Concern #USCIRFAnnualReport2020

ये कहती है रिपोर्ट

USCIRF ने अपने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर ताजा संस्करण में दावा किया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में चीजें नीचे की ओर जा रही हैं साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा है गया है कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है।

इसके साथ ही जिन 14 देशों की सूची में भारत को शामिल किया गया है उनमें रूस, सीरिया और विजयतनाम जैसे देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन देशों में धार्मिक स्वंत्रता को लेकर काफी संघर्ष चल रहा है।

USCIRF के कमिश्नर ने भी किया विरोध

खास बात यह है कि USCIRF की इस रिपोर्ट पर आयोग के कमिश्नर गैरी एल बाउर और तेनजिंग दोरजी ने सहमति ना जताते हुए विरोध किया है। यानी आयोग अपने ही प्रमुखों को इस रिपोर्ट के लिए सहमत नहीं कर पाया। ऐसे में रिपोर्ट के दावों या आरोपों पर यकीन करना काफी मुश्किल है।

We reject the observations on India in United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) Annual Report. Its biased & tendentious comments against India are not new. But on this occasion, its misrepresentation has reached new levels: Ministry of External Affairs