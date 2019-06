भारत ने रिहा किए छह पाकिस्तानी कैदी, वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस पाक भेजे गए

नई दिल्ली। भारत ने सद्भावना भाव दिखाते हुए भारतीय जेलों में कैद छह पाकिस्तानी कैदियों को शुक्रवार को रिहा कर दिया। इन छह पाकिस्तानी कैदियों में एक नाबालिक भी शामिल है। इन पाकिस्तानी नागरिकों को अट्टारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान वापस भेजा गया है।

Punjab: 6 Pakistani Prisoners , including one minor, lodged in Indian jails, crossed over to Pakistani via Attari-Wagah border today, after being released by India. pic.twitter.com/GVOtGODQLw