केरल में मिला कोरोनावायरस का पहला मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि

तिरुवनंतपुरम। चीन (China) के कोरोनावायरस (Coronavirus) से अभी तक बचे हुए भारत में भी अब इस वायरस से संक्रमित एक मामले की पुष्टि हो गई है। भारत में इस वायरस का पहला मामला केरल (Kerala) से सामने आया है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने इसकी पुष्टि की।

ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से पीड़ित यह मरीज चीन की वुहान यूनिवर्सिटी (Wuhan University) में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की एक टीम अस्पताल के एक आइसोलेशन वार्ड में इसकी कड़ी निगरानी कर रही

गौरतलब है कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने बुधवार को बताया था कि प्रदेश में 806 लोगों को संदिग्ध कोरोनावायरस ( coronavirus ) को लेकर निगरानी में रखा गया। इन संदिग्धों में से 10 लोग अस्पताल में हैं।

