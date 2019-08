भारतीय यात्रियों को लेकर स्वदेश लौटी समझौता एक्सप्रेस

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ( Samjhauta Express ) अटारी बॉर्डर के रास्ते स्वेदश लौट चुकी है। जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने बीच में ही ट्रेन रोक दी थी। पाक ने कहा कि अब वह अपना ड्राइवर भारत में नहीं भेजेगा। इसके बाद आनन-फानन में भारत ने ट्रेन को लाने के लिए इंजन के साथ गार्ड भेजे थे।

#WATCH Punjab: Samjhauta Express arrives from Pakistan, at Attari railway station. Railway crew & guard from India had gone with a train engine to Pakistan today after receiving a message from them that their driver & crew had refused to come to India. pic.twitter.com/MzGW1xaysu — ANI (@ANI) August 8, 2019

ट्रेन में सवार हैं 110 भारतीय यात्री

समझौता एक्सप्रेस में सवार 110 यात्रियों को भारत लौटना है। नॉर्थ रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि हमारी ओर से समझौता एक्सप्रेस को सस्पेंड नहीं किया गया है। सुरक्षा की वजहों का हवाला देकर पाकिस्तान अपना गार्ड और क्रू नहीं भेजा रहा है।

VIDEO: मिशन कश्मीर पर अजीत डोभाल, जवानों से मिलकर लिया हालात का जायजा

Deepak Kumar:The train is standing in the Wagah side which has around 110 passengers & our engine has also left from Attari.We'll bring the train from Wagah to Attari. 70 passengers are waiting here who will travel to Pak. So to say that the train has been cancelled is not right. https://t.co/1efWhceS9D — ANI (@ANI) August 8, 2019

वाघा से सीमा पार करेगी ट्रेन

दीपक कुमार ने कहा कि ट्रेन वाघा ( wagah border) की तरफ खड़ी है। भारतीय नागरिकों के लिए हमने अपनी तरफ से इंजन और गार्ड वाघा बॉर्डर तक भेज दिया है। इधर भी 70 लोग पाकिस्तान जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि ट्रेन रद्द हो गई है, सही नहीं है।

समझौता एक्सप्रेस भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन है। यह ट्रेन गुरुवार और सोमवार को भारत में दिल्ली से पाक के लाहौर तक दौड़ती है।

जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना नहीं होगा आसान, सरकार मांग सकती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट

Punjab:Train engine for Samjhauta Express leaves from Attari railway station,for Pak. Station Master says "Services haven't stopped. Pak's driver&guard refused to come to India. So they sent us message to send engine with Indian crew&guard. They'll go with engine&bring the train" pic.twitter.com/L655YLrMaU — ANI (@ANI) August 8, 2019

पाकिस्तान ने कहा- हमेशा के लिए हुई बंद

दूसरी ओर पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा, 'रेलवे मंत्रालय के फैसले के अनुसार समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। यह गाड़ी हफ्ते में दो बार चलाई जाती थी। जिन लोगों ने ( Samjhauta Express ) टिकट खरीद लिया है वे लाहौर के कार्यालय से टिकट वापस कर पैसे ले सकते हैं।'