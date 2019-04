नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) के गुनाहगार पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ( Masood Azhar ) को लेकर भारत अपनी बात पर कायम है। एकबार फिर भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने चीन के सामने जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद को यूएन की ब्लैक लिस्ट में डालने का मुद्दा उठाया। चीन को मसूद के खिलाफ सबूत भी सौंपे गए हैं। भारत ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को मारने वाले हर आतंकी को सजा मिले।

गोखले ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

ऐसा माना जा रहा है कि चीन दौरे पर गए गोखले ने वहां के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि, संयुक्त राष्ट्र समिति में अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव में चीन एतराज न जताए। भारतीय विदेश सचिव ने वांग से मिलकर कहा कि चीन को नई दिल्ली की चिंताओं के प्रति 'संवेदनशील' होना चाहिए। उन्होंने वांग और चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआनयू के साथ बैठक की। इस दौरान कहा कि हम चीन के साथ मिलकर आपसी समझ को गहराई प्रदान करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। जिससे दोनों देशों के नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल किया जा सके।

MEA: It's now for the 1267 Sanctions Committee&other authorized bodies of UN to take a decision on listing of Masood Azhar. India will continue to pursue all avenues to ensure that terrorist leaders who are involved in heinous attacks on our citizens are brought to justice. (2/2) https://t.co/HsQzEMGgiA