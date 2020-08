China पर फिर Digital Strike की तैयारी में India, इस बार इन Chinese App लग सकता हैं बैन

-Digital Strike on China: भारत एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक के मूड में है।

-इस बार 15 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध ( Ban on 15 Chinese Apps ) लगाया जा सकता है।

-इससे पहले चीन पर दो डिजिटल स्‍ट्राइक करते हुए भारत ने 59 और फिर 47 चीनी ऐप्स ( India Action on China ) पर बैन लगाया था।

-अब सरकार तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है।