LAC पर IAF की पुख्ता तैयारियां, China को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ( Indian Air Force ) के शीर्ष अधिकारियों ने चीन ( China ) के साथ मौजूदा सीमा विवाद ( India-China standoff ) के बीच पूरे क्षेत्र में खतरे को देखते हुए परिचालन तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की। तीन दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन ( Indian Air Force Commander Conference ) के समापन अवसर पर शुक्रवार को एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारियों ने कई बैठकें कीं। इनमें उन्होंने चीन की सीमा ( Line of Actual Control ) पर मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की और अगले दशक के लिए आईएएफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रोडमैप की समीक्षा की।

चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ( Air Chief Marshal RKS Bhadoria ) ने कहा कि आने वाले वक्त में आईएएफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विजन 2030 की रूपरेखा सामने रखी गई है। इसके साथ ही भदौरिया ने तमाम कमांड और वायु मुख्यालयों की सभी शाखाओं से संबंधित मामलों और स्थिति की समीक्षा की।

वायुसेना प्रमुख ने जल्द क्षमता निर्माण, सभी ठिकानों की सेवाक्षमता में बढ़ोतरी के साथ ही न्यूनतम वक्त में में नई टेक्नोलॉजी के प्रभावी एकीकरण की दिशा में डेडिकेटेड कामों पर बल दिया। इस दौरान ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड वार को लेकर भी चर्चा कर ताकत और चुनौतियों को बताया गया। संयुक्त और एकीकृत रूप से लड़ाई के विषय पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौ सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

IAF concludes its 3-day Air Force Commanders’ Conference after series of discussions&reviews on op preparedness&strategies for countering security threats envisaged across entire spectrum. Discussion on current situation&review of IAF’s transformation roadmap for next decade done pic.twitter.com/QSmZzzWF6Q