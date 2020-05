मौसम की खराबी की वजह वायुसेना के मिग-17 की हुई आपात लैंडिंग, टला बड़ा हादसा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। मई के शुरू होने के बाद भी कई इलाकों में बारिश ( Rain )और तेज हवाओं ( Heavy Wind ) का दौर जारी है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से तो मई के पहले हफ्ते के आस-पास ही चक्रवाती तूफान ( Cyclone ) अंफन ( Cyclone Amphan ) के आने की चेतावनी भी जारी की गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है।

भारतीय वायु सेना ( Indian Air Force ) के बेहतरीन विमानों में शामिल मिग-17 ( Mig-17 ) विमान की खराब मौसम की वजह से आपातकालीन लैंडिंग ( emergency landing ) करवाई गई है।

A Mi-17 helicopter of IAF with 6 personnel on board was made a force landing 10 nautical miles short of designated helipad due to bad weather. It was on routine air maintenance sortie from Chaten to Mukutang in Sikkim today. All 6 personnel on board are safe, 1 person injured