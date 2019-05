बुलंद इमारतों और मजबूत बंकरों को तबाह कर देता है स्पाइस 2000, इजराइल से खरीदेगी वायुसेना

नई दिल्ली। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के खिलाफ बालाकोट पर किए हवाई हमले की सफलता से उत्साहित भारतीय वायुसेना अब स्पाइस 2000 बम का एडवांस वर्जन खरीदने पर विचार कर रही है। ये अत्याधुनिक बम इमारतों और बंकर को भी तबाह करने में सक्षम हैं।

जैश के ठिकानों पर गिराए थे स्पाइस-2000 बम

बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना ने मिराज–2000 लड़ाकू हवाई जहाजों से स्पाइस-2000 बम गिराए थे। वायुसेना के ऐसे 12 लड़ाकू हवाई जहाजों ने नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में जैश के ठिकाने को निशाना बनाया था।

Air Force looks at buying advanced 'bunker buster' version of Spice-2000 bombs



